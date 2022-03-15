Два человека погибли, 14 пострадали в крупном ДТП в Бурятии



Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.





- Минздравом Бурятии организован весь комплекс необходимых мероприятий. При необходимости после завершения диагностических мероприятий будут приниматься решения о медицинской эвакуации в республиканские медорганизации, - заключили в пресс-службе регионального правительства.



Известно, что дети возвращались с соревнований.





- В результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадало 14 человек. Семеро отказались от госпитализации, остальные семь человек обратились в Гусиноозерскую ЦРБ для обследования. На данный момент два человека госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ, пять человек проходят обследование, из них двое детей, - сообщили в пресс-службе.