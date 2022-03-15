Два человека погибли, 14 пострадали в крупном ДТП в Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня вечером в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 2 км. от села Тохой водитель автомобиля «Тойота Марк-2» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Фиат Дукато».
Пострадавшие в ДТП в Селенгинском районе проходят обследование в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- В результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадало 14 человек. Семеро отказались от госпитализации, остальные семь человек обратились в Гусиноозерскую ЦРБ для обследования. На данный момент два человека госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ, пять человек проходят обследование, из них двое детей, - сообщили в пресс-службе.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.
- Минздравом Бурятии организован весь комплекс необходимых мероприятий. При необходимости после завершения диагностических мероприятий будут приниматься решения о медицинской эвакуации в республиканские медорганизации, - заключили в пресс-службе регионального правительства.
Известно, что дети возвращались с соревнований.
Известно, что дети возвращались с соревнований.