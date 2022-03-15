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В Бурятии два человека погибли в ДТП с автобусом

В Бурятии два человека погибли в ДТП с автобусом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Водитель автобуса и пассажиры, среди которых  девять подростков, доставлены в больницу

Сегодня вечером в Селенгинском районе Бурятии произошло страшное смертельное ДТП.

По предварительным данным, на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 2 км. от села Тохой водитель автомобиля «Тойота Марк-2» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Фиат Дукато».

- В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные травмы. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение. В том числе среди пассажиров девять несовершеннолетних 2007-2008 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

УГИБДД по Бурятии 
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что дети возвращались с соревнований. Подробности происшествия будут известны позже. 
ДТП.смерть

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