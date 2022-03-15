В Бурятии два человека погибли в ДТП с автобусом

Водитель автобуса и пассажиры, среди которых девять подростков, доставлены в больницу





УГИБДД по Бурятии В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Известно, что дети возвращались с соревнований. Подробности происшествия будут известны позже.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Известно, что дети возвращались с соревнований. Подробности происшествия будут известны позже.

Сегодня вечером в Селенгинском районе Бурятии произошло страшное смертельное ДТП.По предварительным данным, на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 2 км. от села Тохой водитель автомобиля «Тойота Марк-2» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Фиат Дукато».- В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные травмы. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение. В том числе среди пассажиров девять несовершеннолетних 2007-2008 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.