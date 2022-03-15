Пожар тушили пять человек
Вчера днём, 14 марта, Селенгинском районе Бурятии загорелся автомобиль Volkswagen 2014 года выпуска. Об инциденте сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».
На место выехали пять сотрудников пожарно-спасательной части №40 в составе пяти человек.
Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. Ущерб составил 300 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на автозаправочной станции в селе Танхой в Кабанском районе Бурятии загорелся автомобиль «Ауди».
В Бурятии горел Volkswagen
Происшествия, Фото:
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