В Бурятии отправили в колонию любителя пьяной езды

Водитель отказался от освидетельствования



Житель Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.



Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Однако, несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.



Пьяного автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД. Предполагая, что водитель находится в состоянии опьянения, его направили в медучреждение. Но он от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.



- Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы, с дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



