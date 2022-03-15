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В Бурятии отправили в колонию любителя пьяной езды

В Бурятии отправили в колонию любителя пьяной езды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водитель отказался от освидетельствования

Житель Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Однако, несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяного автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД. Предполагая, что водитель находится в состоянии опьянения, его направили в медучреждение. Но он от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

- Суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы, с дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

водители автомобили алкогольное опьянение

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