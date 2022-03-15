Житель Бурятии выкручивал руку полицейскому

Пьяный мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову



Житель Прибайкальского района Бурятии, напавший на полицейского, предстал перед судом.



Всё произошло в октябре 2021 года. Вечером в полицию поступил сигнал о семейном скандале, и на место отправились сотрудники.



Один из полицейских предложил скандалившему мужчине пройти в дом и дать объяснения. Однако мужчина, который был пьян, схватил сотрудника за руку и стал выворачивать её. Затем он с силой толкнул полицейского, отчего тот упал и ударился головой о металлический столб калитки.



На мужчину возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.



- Подсудимый вину в совершённом преступлении признал. Кроме того, его вина полностью подтверждалась исследованными доказательствами. Суд признал его виновным и назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.

