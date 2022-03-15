 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

Житель Бурятии выкручивал руку полицейскому

Житель Бурятии выкручивал руку полицейскому
Происшествия, 
Пьяный мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову

Житель Прибайкальского района Бурятии, напавший на полицейского, предстал перед судом.

Всё произошло в октябре 2021 года. Вечером в полицию поступил сигнал о семейном скандале, и на место отправились сотрудники.

Один из полицейских предложил скандалившему мужчине пройти в дом и дать объяснения. Однако мужчина, который был пьян, схватил сотрудника за руку и стал выворачивать её. Затем он с силой толкнул полицейского, отчего тот упал и ударился головой о металлический столб калитки.

На мужчину возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

- Подсудимый вину в совершённом преступлении признал. Кроме того, его вина полностью подтверждалась исследованными доказательствами. Суд признал его виновным и назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.
полиция насилие в отношении представителя власти

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии нашла канцелярскую кнопку в корме для собак
Жительница Бурятии нашла канцелярскую кнопку в корме для собак
Происшествия, 15.03.2022
Неприятный сюрприз женщина заметила только после покупки
В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону
В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону
Происшествия, 15.03.2022
Особое внимание будет уделяться уборке территорий вблизи леса
В Бурятии пойдут под суд 18-летние убийцы
В Бурятии пойдут под суд 18-летние убийцы
Происшествия, 15.03.2022
Юные убийцы жестоко расправились с мужчиной, силой оттащив его к реке
В Бурятии пенсионера нашли мёртвым в квартире
В Бурятии пенсионера нашли мёртвым в квартире
Происшествия, 15.03.2022
Дверь пришлось вскрывать спасателям
Жителя Иркутской области осудили за зверскую расправу над бывшей тёщей
Жителя Иркутской области осудили за зверскую расправу над бывшей тёщей
Происшествия, 15.03.2022
Мужчина издевался над пенсионеркой и снимал это на видео
Житель Бурятии избил возлюбленную до комы и дождался её смерти
Житель Бурятии избил возлюбленную до комы и дождался её смерти
Происшествия, 15.03.2022
Мужчина ничего не делал, пока сожительница умирала на его глазах
В Улан-Удэ автомобилист сбил электроопору
В Улан-Удэ автомобилист сбил электроопору
Происшествия, 15.03.2022
Сбитая опора наружного освещения восстановлению не подлежит
В Бурятии пикап застрял в трещине на Байкале
В Бурятии пикап застрял в трещине на Байкале
Происшествия, 15.03.2022
Автомобиль застрял в 30 километрах от берега
В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами
В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами
Происшествия, 15.03.2022
Работники решили поживиться за счёт своего предприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^