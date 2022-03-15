Пьяный мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову
Житель Прибайкальского района Бурятии, напавший на полицейского, предстал перед судом.
Всё произошло в октябре 2021 года. Вечером в полицию поступил сигнал о семейном скандале, и на место отправились сотрудники.
Один из полицейских предложил скандалившему мужчине пройти в дом и дать объяснения. Однако мужчина, который был пьян, схватил сотрудника за руку и стал выворачивать её. Затем он с силой толкнул полицейского, отчего тот упал и ударился головой о металлический столб калитки.
На мужчину возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
- Подсудимый вину в совершённом преступлении признал. Кроме того, его вина полностью подтверждалась исследованными доказательствами. Суд признал его виновным и назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии выкручивал руку полицейскому
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб устанавливается
Мужчина украл 83 тысячи рублей
Неприятный сюрприз женщина заметила только после покупки
Изъято почти 500 гр наркотиков
Особое внимание будет уделяться уборке территорий вблизи леса
Юные убийцы жестоко расправились с мужчиной, силой оттащив его к реке
Дверь пришлось вскрывать спасателям
Девочка упала с высоты около метра
Мужчина получил условный срок
Мужчина издевался над пенсионеркой и снимал это на видео
Мужчина ничего не делал, пока сожительница умирала на его глазах
Сбитая опора наружного освещения восстановлению не подлежит
Автомобиль застрял в 30 километрах от берега
Всё произошло из-за распития алкоголя
Работники решили поживиться за счёт своего предприятия