Юные убийцы жестоко расправились с мужчиной, силой оттащив его к реке
В Бурятии перед судом предстанут двое 18-летних молодых людей, которые зверски избили до смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 1 октября 2021 года, на тот момент один из обвиняемых ещё был несовершеннолетним. Он встретил в Улан-Удэ знакомого 33-летнего мужчину и стал требовать у него старый денежный долг.
Мужчина предложил поехать вместе к нему домой в пригодное село Поселье, пообещав отдать деньги там. Однако обещание он не сдержал. Так и не получив долг, разозлившийся парень стал избивать мужчину.
Происходящее увидел 18-летний сосед мужчины. Однако вместо того, чтобы помочь, он объединился с подростком.
Вместе они нанесли мужчине множество ударов руками, ногами по голове и телу. Затем молодые люди насильно волоком оттащили свою жертву на окраину села к реке. Там продолжили избивать деревянными палками. А затем бросили избитого до полусмерти мужчину на берегу.
Потерпевший через некоторое время скончался. Позже его тело обнаружили местные жители.
Помимо этого, по данным следствия, за день до учинённой расправы подросток нашёл чужую банковскую карту. В разных магазинах он совершил несколько покупок на общую сумму более 4600 рублей. Так что ему также предъявлено обвинение по статье «Кража, совершённая с банковского счета, с причинением значительного ущерба».
На обоих парней возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Скоро они предстанут перед судом.
В Бурятии пойдут под суд 18-летние убийцы
Происшествия, Фото:
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