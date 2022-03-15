Девочка упала с высоты около метра
20-летний житель Читы, организатор спортивной игры, во время которой травму получила девочка, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По данным следствия, обвиняемый оказывал услуги по организации и проведению спортивно-туристической игры. В сентябре 2021 года при проведении игры со школьниками молодой человек не организовал должным образом страховку участников, а также их инструктаж о технике безопасности.
В результате при прохождении одного из препятствий с высоты около метра упала 11-летняя девочка. Она получила травму позвоночника.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Читинца будут судить за игру, где девочку получила травму позвоночника
Происшествия, Фото:
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