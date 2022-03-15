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Читинца будут судить за игру, где девочку получила травму позвоночника

Читинца будут судить за игру, где девочку получила травму позвоночника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка упала с высоты около метра

20-летний житель Читы, организатор спортивной игры, во время которой травму получила девочка, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, обвиняемый оказывал услуги по организации и проведению спортивно-туристической игры. В сентябре 2021 года при проведении игры со школьниками молодой человек не организовал должным образом страховку участников, а также их инструктаж о технике безопасности.

В результате при прохождении одного из препятствий с высоты около метра упала 11-летняя девочка. Она получила травму позвоночника.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

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