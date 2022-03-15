Мужчина получил условный срок
Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в организации наркопритона.
Сельчанин систематически предоставлял свою баню другому мужчине. Последний готовил в бане и там же употреблял «тяжёлые» опийные наркотики.
На суде владелец бани полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
- При назначении наказания суд также учёл состояние его здоровья, отсутствие судимости, наличие несовершеннолетних детей, активное способствование расследованию преступления, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 40-летний житель военного городка Звёздный в Улан-Удэ недавно также предстал перед судом за устройство наркопритона.
Житель Бурятии устроил наркопритон в бане
Происшествия, Фото:
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