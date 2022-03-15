Мужчина издевался над пенсионеркой и снимал это на видео
35-летний житель города Зима признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2021 года мужчина пришёл на дачу, расположенную в садоводстве «Хазанок», к матери бывшей супруги. Мужчина стал обвинять женщину в том, что она виновница его развода.
Он жестоко избил бывшую тёщу, заставлял её ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем мужчина облил горючим вещи и предметы в доме, а также женщину и совершил поджог.
71-летняя женщина скончалась от полученных травм в больнице.
Подозреваемого задержали полицейские по горячим следам.
Сегодня Иркутский областной суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
Жителя Иркутской области осудили за зверскую расправу над бывшей тёщей
Происшествия, Фото:
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