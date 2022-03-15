В Улан-Удэ автомобилист сбил электроопору

Сбитая опора наружного освещения восстановлению не подлежит
В Улан-Удэ на улице Заиграевская водитель сбил опору наружного освещения. В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что автомобилист, не справившись с управлением, совершил наезд на бетонную опору. После наезда опора наружного освещения восстановлению не подлежит.
Сразу после поступления заявки на место ДТП выехала оперативно-дежурная бригада для демонтажа опоры.
Вчера, 14 марта сотрудники приступили к замене опоры, на ремонтные работы было потрачено порядка шести часов. На объекте работали семь человек.
С начала года в столице Бурятии сбили уже пять опор наружного освещения. В четырёх случаях виновники ДТП скрылись с места происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года на улице Тулаева сбитый столб упал на машину
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Сбитая опора наружного освещения восстановлению не подлежит
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