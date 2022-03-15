Улан-удэнка лишилась золотой цепочки во время драки в гостинице

Всё произошло из-за распития алкоголя



Пьяная 32-летняя улан-удэнка едва не осталась без золотой цепочки после драки в гостинице.



В тот вечер женщина вместе с подругой веселилась в кафе, где познакомилась с мужчиной и его приятельницей. Новые друзья понравились друг другу, так что продолжить распитие алкоголя вся компания решили в гостинице.



В номере мужчина и его подруга, с которой он пришёл в кафе, поругались. А подруги при этом вступились за девушку. В итоге вспыхнула потасовка.



Уже позже, уйдя из гостиницы, женщина обнаружила отсутствие на шее золотой цепочки. Тогда она обратилась в полицию. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



- Задержанный оперативниками злоумышленник признался, что после ухода оппоненток заметил на полу в комнате ювелирное изделие. По всей видимости, цепочка порвалась в ходе потасовки. Подозреваемый подобрал украшение и сдал в ломбард за 20 тысяч рублей, которые затем потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина нигде не работает. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. На него возбудили новое уголовное дело.





