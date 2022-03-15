Всё произошло из-за распития алкоголя
Пьяная 32-летняя улан-удэнка едва не осталась без золотой цепочки после драки в гостинице.
В тот вечер женщина вместе с подругой веселилась в кафе, где познакомилась с мужчиной и его приятельницей. Новые друзья понравились друг другу, так что продолжить распитие алкоголя вся компания решили в гостинице.
В номере мужчина и его подруга, с которой он пришёл в кафе, поругались. А подруги при этом вступились за девушку. В итоге вспыхнула потасовка.
Уже позже, уйдя из гостиницы, женщина обнаружила отсутствие на шее золотой цепочки. Тогда она обратилась в полицию. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
- Задержанный оперативниками злоумышленник признался, что после ухода оппоненток заметил на полу в комнате ювелирное изделие. По всей видимости, цепочка порвалась в ходе потасовки. Подозреваемый подобрал украшение и сдал в ломбард за 20 тысяч рублей, которые затем потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина нигде не работает. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. На него возбудили новое уголовное дело.
Улан-удэнка лишилась золотой цепочки во время драки в гостинице
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина ничего не делал, пока сожительница умирала на его глазах
Всё произошло из-за распития алкоголя
Работники решили поживиться за счёт своего предприятия
Причины инцидентов устанавливаются
«Находку» вор продал
Включив сирену, полицейские разбудили хозяев дома
Хулиган приставал к пассажирам и кондукторам
Водитель был пьян в момент автоаварии
Голос звонившего был весьма похож
Наркоманы собирались для употребления гашиша и гашишного масла
Наказание инспектору Гостехнадзора назначили со второй попытки
Возбуждено уголовное дело
Дружба с подрядчиком привела к коррупционному преступлению
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Злоумышленник утащил четыре бутылки водки и пачку печенья