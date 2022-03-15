Житель Бурятии избил возлюбленную до комы и дождался её смерти

Мужчина ничего не делал, пока сожительница умирала на его глазах



Вечером 12 марта в селе Слобода Бичурского района Бурятии от рук своего возлюбленного погибла 32-летняя женщина. Её до смерти избил 55-летний сожитель.



По данным следствия, мужчина и женщина жили вместе семь лет, а в последнее время злоупотребляли спиртным. С 8 марта они ушли в запой на несколько дней. На третьи сутки сожители поссорились, и разозлившийся мужчина ударил женщину несколько раз по голове. От одного из ударов она упала на пол и ударилась головой.



Затем сожители помирились и продолжили распивать спиртное. Однако на следующий день из-за травмы головы женщина потеряла сознание и впала в кому.



Мужчина попытался привести её в чувство, но безуспешно. Испугавшись, он ничего не делал. Лишь через несколько часов, когда его сожительница уже перестала дышать, он вызвал «скорую».



- Обвиняемый оставался на месте происшествия до приезда врачей и следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

