 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами

В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работники решили поживиться за счёт своего предприятия

В Бурятии трое работников крупного предприятия, название которого в правоохранительных органах не раскрывают, попались на мошенничестве с командировочными расходами. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что служба безопасности предприятия обратилась в полицию Железнодорожного района 14 марта.

Сотрудник рассказал, что в начале февраля трое работников предприятия были направлены в командировку в Северобайкальск. Мужчины жили несколько дней на съёмной квартире. Когда они вернулись в Улан-Удэ, отдали в бухгалтерию договор и чеки об аренде. Соответственно, получили соответствующую компенсацию.

Однако, проверяя информацию, сотрудники службы безопасности выяснили, что сотрудники решили поживиться. Аренда квартиры обошлась им дешевле, чем было указано в документах об оплате. На троих они «заработали» более 40 тысяч рублей.

Теперь в отношении работников возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».




мошенничество командировка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами
В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами
Происшествия, 15.03.2022
Работники решили поживиться за счёт своего предприятия
За день в Улан-Удэ дважды сходили с рельсов трамваи
За день в Улан-Удэ дважды сходили с рельсов трамваи
Происшествия, 15.03.2022
Причины инцидентов устанавливаются
В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом
В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом
Происшествия, 15.03.2022
Включив сирену, полицейские разбудили хозяев дома
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали трамвайного дебошира
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали трамвайного дебошира
Происшествия, 15.03.2022
Хулиган приставал к пассажирам и кондукторам
Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП
Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП
Происшествия, 15.03.2022
Водитель был пьян в момент автоаварии
В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон
В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон
Происшествия, 15.03.2022
Наркоманы собирались для употребления гашиша и гашишного масла
В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
Происшествия, 15.03.2022
Наказание инспектору Гостехнадзора назначили со второй попытки
В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»
В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»
Происшествия, 14.03.2022
Дружба с подрядчиком привела к коррупционному преступлению
На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
Происшествия, 14.03.2022
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Происшествия, 14.03.2022
Злоумышленник утащил четыре бутылки водки и пачку печенья
Улан-удэнец жестоко убил пожилого отца
Улан-удэнец жестоко убил пожилого отца
Происшествия, 14.03.2022
Убить ещё одного человека мужчине помешали приехавшие полицейские
В Улан-Удэ хитрая пенсионерка украла деньги в магазине
В Улан-Удэ хитрая пенсионерка украла деньги в магазине
Происшествия, 14.03.2022
Ранее эти деньги в продуктовом магазине выронил пожилой мужчина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^