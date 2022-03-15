В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами

Работники решили поживиться за счёт своего предприятия



В Бурятии трое работников крупного предприятия, название которого в правоохранительных органах не раскрывают, попались на мошенничестве с командировочными расходами. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что служба безопасности предприятия обратилась в полицию Железнодорожного района 14 марта.



Сотрудник рассказал, что в начале февраля трое работников предприятия были направлены в командировку в Северобайкальск. Мужчины жили несколько дней на съёмной квартире. Когда они вернулись в Улан-Удэ, отдали в бухгалтерию договор и чеки об аренде. Соответственно, получили соответствующую компенсацию.



Однако, проверяя информацию, сотрудники службы безопасности выяснили, что сотрудники решили поживиться. Аренда квартиры обошлась им дешевле, чем было указано в документах об оплате. На троих они «заработали» более 40 тысяч рублей.



Теперь в отношении работников возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».









