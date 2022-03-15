Работники решили поживиться за счёт своего предприятия
В Бурятии трое работников крупного предприятия, название которого в правоохранительных органах не раскрывают, попались на мошенничестве с командировочными расходами. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что служба безопасности предприятия обратилась в полицию Железнодорожного района 14 марта.
Сотрудник рассказал, что в начале февраля трое работников предприятия были направлены в командировку в Северобайкальск. Мужчины жили несколько дней на съёмной квартире. Когда они вернулись в Улан-Удэ, отдали в бухгалтерию договор и чеки об аренде. Соответственно, получили соответствующую компенсацию.
Однако, проверяя информацию, сотрудники службы безопасности выяснили, что сотрудники решили поживиться. Аренда квартиры обошлась им дешевле, чем было указано в документах об оплате. На троих они «заработали» более 40 тысяч рублей.
Теперь в отношении работников возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
В Бурятии работники смошенничали с командировочными расходами
Происшествия, Фото:
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