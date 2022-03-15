«Находку» вор продал
19-летний житель Бурятии признан виновным в краже телефона.
Преступление произошло 30 сентября 2021 года. На скамейке в зале ожидания железнодорожного вокзала Улан-Удэ молодой человек забытый другим пассажиром сотовый телефон. Искать владельца он не стал, а извлёк из телефона сим-карту, сбросил настройки на заводские, а затем продал чужой телефон своей знакомой.
Пострадавший оценил материальный ущерб в 16 тысяч рублей.
Железнодорожный районный суд назначил вору 200 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Житель Бурятии прикарманил забытый на вокзале телефон
Происшествия, Фото:
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