 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом

В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Включив сирену, полицейские разбудили хозяев дома

Ночью в городе Слюдянка в ходе патрулирования сержанты полиции Александр Колесников и Никита Жемков заметили охваченное огнём деревянное строение.

Очаг возгорания находился рядом с жилым домом, пламя в любой момент могло перекинуться на него. Не теряя ни минуты, полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам.

Включив специальные звуковые сигналы, полицейские разбудили хозяев дома – пожилую семейную пару и помогли им эвакуироваться. Затем принялись тушить огонь с помощью снега. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар, никто не пострадал.

Супруги сказали спасителям искренние слова благодарности. За смелые и решительные действия мэр Слюдянки Владимир Сендзяк вручил стражам правопорядка почётные грамоты, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

полиция пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом
В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом
Происшествия, 15.03.2022
Включив сирену, полицейские разбудили хозяев дома
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали трамвайного дебошира
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали трамвайного дебошира
Происшествия, 15.03.2022
Хулиган приставал к пассажирам и кондукторам
Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП
Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП
Происшествия, 15.03.2022
Водитель был пьян в момент автоаварии
В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон
В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон
Происшествия, 15.03.2022
Наркоманы собирались для употребления гашиша и гашишного масла
В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
Происшествия, 15.03.2022
Наказание инспектору Гостехнадзора назначили со второй попытки
В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»
В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»
Происшествия, 14.03.2022
Дружба с подрядчиком привела к коррупционному преступлению
На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
Происшествия, 14.03.2022
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Происшествия, 14.03.2022
Злоумышленник утащил четыре бутылки водки и пачку печенья
Улан-удэнец жестоко убил пожилого отца
Улан-удэнец жестоко убил пожилого отца
Происшествия, 14.03.2022
Убить ещё одного человека мужчине помешали приехавшие полицейские
В Улан-Удэ хитрая пенсионерка украла деньги в магазине
В Улан-Удэ хитрая пенсионерка украла деньги в магазине
Происшествия, 14.03.2022
Ранее эти деньги в продуктовом магазине выронил пожилой мужчина
Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Происшествия, 14.03.2022
О гибели офицера сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^