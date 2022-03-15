В Иркутской области полицейские спасли от огня супругов и их дом

Включив сирену, полицейские разбудили хозяев дома
Ночью в городе Слюдянка в ходе патрулирования сержанты полиции Александр Колесников и Никита Жемков заметили охваченное огнём деревянное строение.
Очаг возгорания находился рядом с жилым домом, пламя в любой момент могло перекинуться на него. Не теряя ни минуты, полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам.
Включив специальные звуковые сигналы, полицейские разбудили хозяев дома – пожилую семейную пару и помогли им эвакуироваться. Затем принялись тушить огонь с помощью снега. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар, никто не пострадал.
Супруги сказали спасителям искренние слова благодарности. За смелые и решительные действия мэр Слюдянки Владимир Сендзяк вручил стражам правопорядка почётные грамоты, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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