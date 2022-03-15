Хулиган приставал к пассажирам и кондукторам
В Улан-Удэ поздно вечером 14 марта сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная на трамвае. Дежурный передал группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, что пассажир трамвая нарушает общественный порядок.
Росгвардейцы задержали дебошира в вагоне. По словам кондуктора, мужчина ругался нецензурной бранью и отказывался выходить из трамвая, который уже ехал в депо. Хулиган, дважды проехав по кольцевому маршруту трамвая, приставал к пассажирам и кондукторам.
Нарушителя, ранее судимого 41-летнего улан-удэнца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вывели из вагона. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Кнопки экстренного вызова были установлены в трамваях Улан-Удэ в прошлом году.
По информации Росгвардии по Бурятии
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали трамвайного дебошира
Происшествия, Фото:
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