Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП

Водитель был пьян в момент автоаварии



Житель Бурятии предстал перед судом за смертельное ДТП, которое произошло в Иволгинском районе. Известно, что виновник аварии находился в алкогольном опьянении. О решении суда сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда.



- Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Также суд учёл состояние его здоровья, болезненное состояние здоровья его ребёнка, совершение преступления впервые, наличие несовершеннолетних детей, активное способствование расследованию преступления, - говорится в сообщении.



Водителя приговорили к пяти годам в колонии-поселении.



