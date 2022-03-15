Водитель был пьян в момент автоаварии
Житель Бурятии предстал перед судом за смертельное ДТП, которое произошло в Иволгинском районе. Известно, что виновник аварии находился в алкогольном опьянении. О решении суда сообщили в пресс-службе Иволгинского райсуда.
- Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Также суд учёл состояние его здоровья, болезненное состояние здоровья его ребёнка, совершение преступления впервые, наличие несовершеннолетних детей, активное способствование расследованию преступления, - говорится в сообщении.
Водителя приговорили к пяти годам в колонии-поселении.
Жителя Бурятии отправили в колонию за смертельное ДТП
Происшествия, Фото:
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