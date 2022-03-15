В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон





Октябрьский районный суд признал 40-летнего горожанина виновным. Ему назначено три с половиной года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

В Улан-Удэ безработный 40-летний житель военного городка Звёздный предстал перед судом за хранение наркотиков, а также за организацию наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина был задержан 10 декабря 2021 года. В его гараже обнаружили пакет со 120 граммами марихуаны. Также в гараже хранились металлические таз и чашка, два фрагмента ткани и другие приспособления, с помощью которых обвиняемый готовил наркотики каннабисной группы.- В ходе дальнейших следственных действий сотрудники военной контрразведки и полицейские установили, что улан-удэнец с июня по декабрь систематически предоставлял гараж знакомым из числа жителей военного городка для употребления наркотических средств. При этом приятели изготавливали и употребляли гашиш и гашишное масло как самостоятельно, так и вместе с хозяином дома. Зачастую употребление запрещённых веществ сопровождалось распитием алкоголя, - сообщили в МВД по Бурятии.Наркопотребители были установлены. В отношении всех шестерых мужчин, включая обвиняемого, составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП.