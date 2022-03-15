В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор

Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Бурятии, фигурант дела об улетевшем с детьми батуте, всё же признан виновным в превышении должностных полномочий.
Речь идёт о прогремевшем на всю страну происшествии, которое произошло в мае 2019 года. Сотрудник Гостехнадзора не обеспечил безопасную эксплуатацию аттракциона, расположенного в Улан-Удэ на улице Терешковой, возле Дома торговли.
Владелец аттракциона допустил нарушения при креплении надувного батута. В свою очередь, инспектор не потребовал от собственника аттракциона представить результаты испытаний о надёжности установленных креплений и неправомерно выдал талон о прохождении государственного технического осмотра аттракциона.
В результате нарушений крепления не выдержали порыва ветра и оборвались. Как сообщал «Байкал-Daily», в тот день батут подхватило ветром, и дети рухнули оттуда вниз головой. Пострадали шесть малышей. Двоим был причинён тяжкий вред здоровья, опасный для жизни (ушибы головного мозга, переломы черепа и другие травмы), трём – вред здоровью средней тяжести. Родители шестого пострадавшего ребёнка обратились в больницу вечером, мальчику с сотрясением мозга было назначено амбулаторное лечение.
Владелец аттракциона предстал перед судом в августе 2021 года. Суд назначил предпринимателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Инспектора Гостехнадзора Бурятии, выдавшего свидетельство о регистрации аттракциона и талон о прохождении государственного технического осмотра аттракциона, суд оправдал. Однако прокуратура подала апелляцию в Верховный суд, и оправдательный приговор был отменён.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор пока не вступил в законную силу.