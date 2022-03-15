 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор

В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
Происшествия, 
Наказание инспектору Гостехнадзора назначили со второй попытки

Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Бурятии, фигурант дела об улетевшем с детьми батуте, всё же признан виновным в превышении должностных полномочий.

Речь идёт о прогремевшем на всю страну происшествии, которое произошло в мае 2019 года. Сотрудник Гостехнадзора не обеспечил безопасную эксплуатацию аттракциона, расположенного в Улан-Удэ на улице Терешковой, возле Дома торговли.

Владелец аттракциона допустил нарушения при креплении надувного батута. В свою очередь, инспектор не потребовал от собственника аттракциона представить результаты испытаний о надёжности установленных креплений и неправомерно выдал талон о прохождении государственного технического осмотра аттракциона.

В результате нарушений крепления не выдержали порыва ветра и оборвались. Как сообщал «Байкал-Daily», в тот день батут подхватило ветром, и дети рухнули оттуда вниз головой. Пострадали шесть малышей. Двоим был причинён тяжкий вред здоровья, опасный для жизни (ушибы головного мозга, переломы черепа и другие травмы), трём – вред здоровью средней тяжести. Родители шестого пострадавшего ребёнка обратились в больницу вечером, мальчику с сотрясением мозга было назначено амбулаторное лечение.

 
Владелец аттракциона предстал перед судом в августе 2021 года. Суд назначил предпринимателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 

Инспектора Гостехнадзора Бурятии, выдавшего свидетельство о регистрации аттракциона и талон о прохождении государственного технического осмотра аттракциона, суд оправдал. Однако прокуратура подала апелляцию в Верховный суд, и оправдательный приговор был отменён.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

превышение должностных полномочий батут

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон
В Улан-Удэ житель Звёздного организовал наркопритон
Происшествия, 15.03.2022
Наркоманы собирались для употребления гашиша и гашишного масла
В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
В Улан-Удэ по делу об улетевшем батуте отменили оправдательный приговор
Происшествия, 15.03.2022
Наказание инспектору Гостехнадзора назначили со второй попытки
В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»
В Иркутске отправили за решётку бывших сотрудников «Водоканал»
Происшествия, 14.03.2022
Дружба с подрядчиком привела к коррупционному преступлению
На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
Происшествия, 14.03.2022
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Происшествия, 14.03.2022
Злоумышленник утащил четыре бутылки водки и пачку печенья
Улан-удэнец жестоко убил пожилого отца
Улан-удэнец жестоко убил пожилого отца
Происшествия, 14.03.2022
Убить ещё одного человека мужчине помешали приехавшие полицейские
В Улан-Удэ хитрая пенсионерка украла деньги в магазине
В Улан-Удэ хитрая пенсионерка украла деньги в магазине
Происшествия, 14.03.2022
Ранее эти деньги в продуктовом магазине выронил пожилой мужчина
Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Происшествия, 14.03.2022
О гибели офицера сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков
В Бурятии юный вор испугался и вернул деньги
В Бурятии юный вор испугался и вернул деньги
Происшествия, 14.03.2022
Подросток не удержался от соблазна и стащил чужой кошелёк
Пенсионерки из Бурятии стали жертвами серийного мошенника
Пенсионерки из Бурятии стали жертвами серийного мошенника
Происшествия, 14.03.2022
Аферист представлялся попавшим в ДТП родственником 
В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
Происшествия, 14.03.2022
О долге женщина узнала от судебных приставов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^