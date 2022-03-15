Иркутянин с ножом напал на полицейского в подъезде

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Возбуждено уголовное дело



Днём 14 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома, расположенного на улице Горького в Иркутске. На адрес оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы. В подъезде дома на одного из сотрудников полиции со спины напал мужчина и нанёс ему ножевое ранение в шею.



Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвёл выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего. В этот момент злоумышленник причинил ножевое ранение в руку второму полицейскому. В результате инцидента мужчина и двое полицейских доставлены в больницу.



На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».



Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

