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Иркутянин с ножом напал на полицейского в подъезде

Иркутянин с ножом напал на полицейского в подъезде
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело

Днём 14 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома, расположенного на улице Горького в Иркутске. На адрес оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы. В подъезде дома на одного из сотрудников полиции со спины напал мужчина и нанёс ему ножевое ранение в шею.

Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвёл выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего. В этот момент злоумышленник причинил ножевое ранение в руку второму полицейскому. В результате инцидента мужчина и двое полицейских доставлены в больницу.

На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
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