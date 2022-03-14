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На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»

На заправке в Бурятии загорелся автомобиль «Ауди»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл из-за короткого замыкания

14 марта в начале шестого часа утра на автозаправочной станции в селе Танхой в Кабанском районе Бурятии загорелся автомобиль «Ауди». О происшествии сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».

В результате пожара салон иномарки выгорел внутри изнутри.

По версии дознавателей МЧС, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки в автомобиле, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта для жителя села Баян-Гол Хоринского района растопка печи oкончилась трагедией. Для розжига он применил легковоспламеняющуюся жидкость. Мужчина получил термический ожог лица, а также ожоги рук, ног и тела. У него были ожоги 80% тела. Врачам не удалось его спасти. 

В начале января на газозаправочной станции в Улан-Удэ произошёл взрыв. В результате пострадали шесть человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело. 

пожар

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