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Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин

Забайкалец в день своего рождения ограбил магазин
Происшествия,  Фото:Pexels
Злоумышленник утащил четыре бутылки водки и пачку печенья

- Инцидент произошёл в одном из магазинов посёлка Агинское. В вечернее время продавец находилась в подсобном помещении и услышала в торговом зале шум. Войдя в помещение, она увидела мужчину, который натянул на лицо вязаную шапку с прорезями для глаз. Злоумышленник перепрыгнул через прилавок и, держа в руке нож, потребовал деньги. Женщина сказала, что вызовет полицию. Опасаясь задержания, незнакомец схватил с прилавка четыре бутылки водки, пачку печенья и скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Прибывшие на место преступления следователи осмотрели прилегающую территорию и обнаружили след обуви. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался житель посёлка Агинское, 2001 года рождения, который в тот день отмечал свой день рождения. По месту его жительства в ходе обыска сотрудники изъяли одежду, нож и похищенный алкоголь.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он находится под стражей.

Забайкальцу грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


Забайкалье ограбление полиция

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