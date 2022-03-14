Аферист представлялся попавшим в ДТП родственником
В Бурятии расследуют уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Башкирии. Он подозревается серии мошенничеств с использованием IT-технологий. Преступника задержали сотрудники управления уголовного розыска республиканского МВД в начале года.
Выявлена его причастность к девяти преступлениям, жертвами которых стали жительницы Бурятии, преимущественно, пожилого возраста. Самой старшей из них 88 лет.
Преступления он совершил в июле-августе 2021 года. Мужчина звонил на стационарные телефоны жителей сельских районов Бурятии и, представляясь близким родственником (внуком или сыном), сообщал, что попал в ДТП. Для разрешения проблемной ситуации, в том числе, непривлечения его к ответственности, он просил перевести ему деньги.
В дальнейшем, меняя голос, подозреваемый продолжал разговор уже под видом сотрудника полиции и сообщал реквизиты для перечисления сумм. В некоторых случаях, когда пенсионеры не могли самостоятельно перевести деньги, аферист пользовался такси: вызывал автомобиль на адрес потерпевшего, а после, связываясь с водителем, просил забрать наличность и перечислить на подконтрольные ему абонентские номера.
Общий ущерб составил около 150 тысяч рублей.
В трёх случаях из девяти попытки фигуранта присвоить чужие деньги, а это 120 тысяч рублей, не увенчались успехом. Потерпевшие вовремя распознали обман, позвонив, якобы, попавшим в ДТП родственникам.
Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления. Летом прошлого года он освободился из мест лишения свободы. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пенсионерки из Бурятии стали жертвами серийного мошенника
Происшествия, Фото:
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