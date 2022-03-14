В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать

29-летний житель города Северобайкальск обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские установили, что в сентябре 2019 года он обманом оформил кредит на свою 58-летнюю мать. Сначала молодой человек попросил маму оформить дебетовую банковскую карту, которой якобы собирался пользоваться. Затем, привязав карту к своему номеру, установил на телефон банковское мобильное приложение.
С помощью сервиса горожанин подал заявку на получение на имя матери кредита в сумме 64,5 тысяч рублей – по легенде, для приобретения автомобиля. Однако машину он так и не купил, а заёмные деньги растратил.
К концу 2021 года задолженность по займу возросла до 88 тысяч рублей.
К концу 2021 года задолженность по займу возросла до 88 тысяч рублей.
58-летняя женщина, не подозревавшая о наличии кредита, получив судебный приказ о взыскании, обратилась в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого. Он нигде не работает, ранее неоднократно судим за кражи. Более того, в августе 2020 года молодой человек уже был осуждён за мошенничество – также в отношении своей матери. Обещая ей оплачивать коммунальные услуги за квартиру, он тратил деньги, которые она давала четыре месяца. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Дознание продолжается.
Полицейские задержали подозреваемого. Он нигде не работает, ранее неоднократно судим за кражи. Более того, в августе 2020 года молодой человек уже был осуждён за мошенничество – также в отношении своей матери. Обещая ей оплачивать коммунальные услуги за квартиру, он тратил деньги, которые она давала четыре месяца. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Дознание продолжается.