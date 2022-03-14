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В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать

В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
О долге женщина узнала от судебных приставов

29-летний житель города Северобайкальск обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 

Полицейские установили, что в сентябре 2019 года он обманом оформил кредит на свою 58-летнюю мать. Сначала молодой человек попросил маму оформить дебетовую банковскую карту, которой якобы собирался пользоваться. Затем, привязав карту к своему номеру, установил на телефон банковское мобильное приложение. 

С помощью сервиса горожанин подал заявку на получение на имя матери кредита в сумме 64,5 тысяч рублей – по легенде, для приобретения автомобиля. Однако машину он так и не купил, а заёмные деньги растратил.

К концу 2021 года задолженность по займу возросла до 88 тысяч рублей. 

58-летняя женщина, не подозревавшая о наличии кредита, получив судебный приказ о взыскании, обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого. Он нигде не работает, ранее неоднократно судим за кражи. Более того, в августе 2020 года молодой человек уже был осуждён за мошенничество – также в отношении своей матери. Обещая ей оплачивать коммунальные услуги за квартиру, он тратил деньги, которые она давала четыре месяца. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Дознание продолжается. 
мошенничество

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