В Бурятии сын обманом оформил кредит на мать





С помощью сервиса горожанин подал заявку на получение на имя матери кредита в сумме 64,5 тысяч рублей – по легенде, для приобретения автомобиля. Однако машину он так и не купил, а заёмные деньги растратил.



К концу 2021 года задолженность по займу возросла до 88 тысяч рублей.





58-летняя женщина, не подозревавшая о наличии кредита, получив судебный приказ о взыскании, обратилась в полицию.



Полицейские задержали подозреваемого. Он нигде не работает, ранее неоднократно судим за кражи. Более того, в августе 2020 года молодой человек уже был осуждён за мошенничество – также в отношении своей матери. Обещая ей оплачивать коммунальные услуги за квартиру, он тратил деньги, которые она давала четыре месяца. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Дознание продолжается.

