Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на тракторе



В судебном заседании мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину полностью признал.



Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на четыре года.



- Приговор вступил в законную сил, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.



Житель Бурятии признан виновным в повторном вождении в нетрезвом виде.Мужчина, будучи осуждённым ранее за управление автомобилем в нетрезвом виде, сел за руль трактора пьяным. Его остановили сотрудники полиции. Освидетельствование на алкотестере подтвердило, что водитель трактора пьян.