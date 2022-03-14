Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на тракторе

Мужчину также лишили водительских прав
Житель Бурятии признан виновным в повторном вождении в нетрезвом виде.
Мужчина, будучи осуждённым ранее за управление автомобилем в нетрезвом виде, сел за руль трактора пьяным. Его остановили сотрудники полиции. Освидетельствование на алкотестере подтвердило, что водитель трактора пьян.
В судебном заседании мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину полностью признал.
Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на четыре года.
- Приговор вступил в законную сил, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
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