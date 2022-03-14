В Братске нашли и наказали водителя-лихача







Автоинспекторы установили, что за рулем «Тойоты» находился 22-летний местный житель. Молодой человек привлечён к административной ответственности за нарушение правил движения по полосам (ч. 1 ст. 12.16 КоАП) и проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ). Суммарно штрафы за допущенные нарушения составили 1500 рублей.



Нарушитель обещал сделать для себя соответствующие выводы.



В Братске сотрудники полиции нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.- На одном из популярных сайтов СМИ Братска внимание инспекторов ГИБДД привлекла видеозапись, на которой автомобиль «Тойота Чайзер», подъезжая к пересечению улицы Комсомольской с улицей Обручева, внезапно совершил перестроение на крайнюю правую полосу перекрестка из крайней левой. Кроме того, водителя не смутил запрещающий сигнал светофора – прибавив скорость, он проехал перекрёсток на красный, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.