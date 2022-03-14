В Бурятии увеличилось число краж

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности за два первых месяца



В январе – феврале 2022 года в Бурятии зарегистрированы 2 976 преступлений, что на 1,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (3 013). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑6 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑4,5 %), разбоев (‑25 %), грабежей (-22 %), вымогательств (-46 %), изнасилований и покушений на изнасилование (‑50 %), угонов (‑8 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-3,6 %) и наркотиков (-15 %).



На 8 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 24,5 %.



В то же время возросло число краж (+4,1 %), мошенничеств (+20 %), преступлений, связанных с незаконными охотой (+25 %) и рубкой леса (+3,9 %).



Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их число возросло на 7,2 % и составило 520.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в пресс-службе надзорного органа.

