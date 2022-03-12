Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына

Мальчик утонул, пока его родители распивали спиртное



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Она обвиняется по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности».



Вечером 18 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у озера в районе посёлке Шумский Нижнеудинского района потерялся 7-летний мальчик. Во время поисков его тело нашли в водоёме. Причиной смерти стало утопление в воде.



Установлено, что взрослые, в том числе родители мальчика, распивали спиртные напитки и оставили ребёнка без присмотра, что привело к трагическим последствиям.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



- Следователи СК в очередной раз призывают родителей проявить бдительность и не оставлять детей без внимания. Смерть ребёнка по вине взрослых влечёт за собой уголовную ответственность, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

