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Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына

Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мальчик утонул, пока его родители распивали спиртное

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Она обвиняется по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности».

Вечером 18 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у озера в районе посёлке Шумский Нижнеудинского района потерялся 7-летний мальчик. Во время поисков его тело нашли в водоёме. Причиной смерти стало утопление в воде.

Установлено, что взрослые, в том числе родители мальчика, распивали спиртные напитки и оставили ребёнка без присмотра, что привело к трагическим последствиям.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Следователи СК в очередной раз призывают родителей проявить бдительность и не оставлять детей без внимания. Смерть ребёнка по вине взрослых влечёт за собой уголовную ответственность, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область утопление

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