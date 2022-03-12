В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина





В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что самой распространённой причиной пожаров остаётся электротехническая причина. Так, наиболее вероятной причиной произошедшего в пятницу пожара в строительном вагончике в посёлке Новая Разводная, стало короткое замыкание электрообогревателя. В результате пожара один человек погиб и ещё один получил травмы.Сообщение о пожаре в надворных постройках на частной территории в микрорайоне Горизонт посёлка Новая Разводная поступило в пожарно-спасательную службу 11 марта в 14:03. На момент прибытия первого подразделения горели хозяйственные постройки, частично баня. На участке находился пострадавший 56-летний мужчина, работник. Он сообщил о том, что в горящем строении времянки находится ещё один мужчина. Пострадавшего с ожогами госпитализировали.Три деревянных строительных вагончика, обшитых профлистом, были охвачены огнём, горели также баня и деревянная надворная постройка. В течение получаса открытый огонь был потушен, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.В ходе разборки конструкций и проливки места пожара в вагончике на полу был обнаружен погибший 38-летний мужчина.- Дознаватели МЧС России в ходе проверки установили, что пожар начался в пустом вагончике-времянке, предварительно, из-за короткого замыкания электрообогревателя, - сообщили в пресс-службе ведомства.Двое работников, находящиеся на частной территории, обнаружив пожар, зашли внутрь для того, чтобы вынести вещи. Одному из мужчин удалось покинуть горящее строение, при этом он получил ожоги. Другой мужчина погиб.