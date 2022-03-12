Возгорание произошло в вечернее время
Вчера вечером в улусе Тохой Селенгинского района Бурятии загорелся нежилой дом. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.
В результате пожара нежилой брусовой дом уничтожен огнём. Пострадавших нет.
Предположительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошёл пожар в Кяхте. Здесь горел вагончик, который использовался в качестве котельной.
В улусе в Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, Фото:
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