В лобовом ДТП в Бурятии пострадали четыре человека

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

Автоавария случилась в пригороде Улан-Удэ



Вчера около 16:30 в Иволгинском районе Бурятии на 6 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» произошло ДТП.



43-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Ист», следуя со стороны села Иволгинск в направлении Улан-Удэ в двух километрах от села Нижняя Иволга не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь она столкнулась с автомобилем «Тойота Калдина».



- В результате ДТП оба водителя и два пассажира «Тойоты Калдина» получили травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



На место происшествия выезжал 6-й Иволгинский отряд государственной пожарной службы Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





