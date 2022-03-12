Автоавария случилась в пригороде Улан-Удэ
Вчера около 16:30 в Иволгинском районе Бурятии на 6 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» произошло ДТП.
43-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Ист», следуя со стороны села Иволгинск в направлении Улан-Удэ в двух километрах от села Нижняя Иволга не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь она столкнулась с автомобилем «Тойота Калдина».
- В результате ДТП оба водителя и два пассажира «Тойоты Калдина» получили травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
На место происшествия выезжал 6-й Иволгинский отряд государственной пожарной службы Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В лобовом ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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