Строение использовали в качестве котельной
Вечером, 11 марта в городе Кяхте Кяхтинского района Бурятии в частном подворье произошёл пожар внутри вагончика, который используется в качестве котельной. На момент прибытия пожарных вагончик горел изнутри.
В результате пожара котельная выгорела изнутри на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района Бурятии мужчина погиб, получив тяжелейшие ожоги во время растопки печи. Он разжигал печь легковоспламеняющейся жидкостью и от полученных травм скончался в больнице.
В Бурятии сгорел вагончик
Происшествия, Фото:
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