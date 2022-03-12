 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии сгорел вагончик

В Бурятии сгорел вагончик
Происшествия,  Фото:pexels.com
Строение использовали в качестве котельной

Вечером, 11 марта в городе Кяхте Кяхтинского района Бурятии в частном подворье произошёл пожар внутри вагончика, который используется в качестве котельной. На момент прибытия пожарных вагончик горел изнутри.

В результате пожара котельная выгорела изнутри на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района Бурятии мужчина погиб, получив тяжелейшие ожоги во время растопки печи. Он разжигал печь легковоспламеняющейся жидкостью и от полученных травм скончался в больнице.






пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорел вагончик
В Бурятии сгорел вагончик
Происшествия, 12.03.2022
Строение использовали в качестве котельной 
В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика
В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика
Происшествия, 11.03.2022
Нима Ошоров прошёл чеченскую кампанию, участвовал в операции в Сирии, а погиб в ходе спецоперации на Украине…
В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
Происшествия, 11.03.2022
Ефрейтор Найдан Бадмаев посмертно награждён орденом Мужества
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Происшествия, 11.03.2022
Мужчину бродил по вокзалу, будучи пьяным
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Происшествия, 11.03.2022
Спасателей и тело погибшего заберёт вертолёт
Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Происшествия, 11.03.2022
Мужчина застрелил тёщу из-за старых обид
Из-за непогоды в Бурятии выросло число аварий
Из-за непогоды в Бурятии выросло число аварий
Происшествия, 11.03.2022
В республике продолжаются снегопады и сильный ветер
Житель Бурятии убил знакомого ударами ножа в пах
Житель Бурятии убил знакомого ударами ножа в пах
Происшествия, 11.03.2022
Житель пригорода Улан-Удэ ответит за убийство в новогодние праздники
Жительница Иркутской области попалась на удочку лжеполицейских
Жительница Иркутской области попалась на удочку лжеполицейских
Происшествия, 11.03.2022
Стараясь вывести «на чистую воду» преступников, шелеховчанка перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Погибшим под лавиной в Бурятии оказался житель Беларуси
Погибшим под лавиной в Бурятии оказался житель Беларуси
Происшествия, 11.03.2022
Спасатели продолжают искать тело погибшего мужчины  
Обидевшись на сожителя, жительница Бурятии оговорила его
Обидевшись на сожителя, жительница Бурятии оговорила его
Происшествия, 11.03.2022
Женщина соврала полицейскому и написала письменное заявление
В Улан-Удэ студент тайком оформил микрозайм на преподавателя
В Улан-Удэ студент тайком оформил микрозайм на преподавателя
Происшествия, 11.03.2022
Студент воспользовался фотографией паспорта педагога

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^