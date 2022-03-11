В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика

11 марта в селе Монды Тункинского района Бурятии простились со своим земляком, гвардии прапорщиком отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады Нимой Ошоровым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Нима Дамбаевич награждён орденом Мужества посмертно.
Проводить героя в последний путь со всеми военными почестями пришли родные, близкие, земляки и сослуживцы Нимы Дамбаевича.
- Уважаемые друзья, дорогие родственники, товарищи-военнослужащие, земляки! Сегодня мы собрались почтить память, проводить в последний путь моего брата. Он был мне не только братом, он был моим боевым товарищем. Мы вместе с ним прошли первую чеченскую кампанию, находясь друг от друга в 25 км, за восемь месяцев и 11 дней, мы ни разу с ним не встретились, а встретились только здесь – на Родине. Мы вернулись сюда живыми, здоровыми. Очень трудно говорить сейчас. Мой брат в очередной раз доказал, что он настоящий герой. Я горжусь, что я был его братом, братишкой. Вечная память моему брату, - сказал двоюродный брат Героя Субан Аюшеев.
Нима Дамбаевич Ошоров родился 2 октября 1976 года. Сразу после окончания Мондинской средней школы в 1993 году ушёл служить в армию. После службы работал участковым милиционером в Тункинском отделе внутренних дел. В течение последних 15 лет служил в воинской части 36-й отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. За годы службы получил более 20 государственных наград и множество почётных грамот Вооружённых Сил РФ. 6 марта за проявленный героизм в ходе специальной операции на территории Украины Нима Ошоров награждён орденом Мужества посмертно.
Зампред правительства Бурятии Иван Альхеев выразил соболезнование родным и близким героя.
- Сегодня для нас всех очень скорбный день, мы провожаем в последний путь Ниму Дамбаевича. Нима Дамбаевич погиб при исполнении служебного воинского долга, при выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации на Украине. От имени правительства Республики Бурятия примите наши глубокие соболезнования. Нима Дамбаевич посвятил всю свою жизнь служению Родине, после окончания школы он служил срочную службу в войсках специального назначения министерства внутренних дел, неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской республике. За образцовое выполнение воинских обязанностей был более 20 раз награждён государственными наградами, орденами и медалями. Нима Дамбаевич был образцовым семьянином, отличным сыном, любящим отцом, надежным товарищем. С ним можно было смело идти в разведку. Для вновь прибывшего пополнения он был настоящим отцом. Нима Дамбаевич будет для нас всех примером мужества, отваги и храбрости. На этой земле он оставил свой след, начатое дело продолжат дети. Нима Дамбаевич, пусть земля для вас будет пухом, небо – одеялом. Вечная память! - сказал Иван Альхеев.
Сослуживец героя, старший лейтенант Виктор Ерещенко рассказал, что вся часть скорбит и гордится Нимой Ошоровым.
- Нам очень тяжело принимать последствия данного конфликта, вся часть глубоко скорбит о нём. Нима Дамбаевич был примером для каждого. Он был и является образцом мужества, смелости и героизма. Пусть память о нём останется только светлой, он всегда останется в наших сердцах, - сказал Виктор Ерещенко.
Также 11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву.
10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым.
9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.
5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на Украине погибли восемь военнослужащих из Бурятии.
Ещё один погибший на Украине военный из Бурятии – заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов. Его похоронили в Рязани.