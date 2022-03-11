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Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи

Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина застрелил тёщу из-за старых обид

В ноябре 2021 года житель Бурятии из села Баянгол был признан виновным в убийстве 73-летней тёщи и незаконном хранении оружия. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Осуждённый подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики в надежде скостить срок, но безуспешно.

Ещё в январе 2017 года мужчина незаконно купил самодельное огнестрельное оружие, которое хранил его у себя дома. Сам он нигде не работал и часто выпивал. По этой причине вскоре его сожительница, забрав детей, ушла от него и стала жить со своей матерью. Мать женщины давно советовала поступить именно так и не раз критиковал своего зятя.

В июле 2021 года мужчина вспомнил про былую обиду на пожилую женщину. Взяв ружьё, он пошёл к её дому и около полуночи стал стучать в окно. Когда же хозяйка дома выглянула в окно, незваный гость с улицы через стекло выстрелил в неё.

Женщина скончалась на месте от огнестрельного пулевого ранения грудной клетки.

Суд признал стрелявшего виновным в убийстве, где алкогольное опьянение стало отягчающим обстоятельством.

- Апелляционная жалоба осуждённого, в которой он выразил несогласие с приговором суда, приводя доводы о своём неудовлетворительном состоянии здоровья и совершении преступления в состоянии аффекта, оставлена без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе суда.


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