Из-за непогоды в Бурятии выросло число аварий





В Бурятии за последние два дня в два раза увеличилось число мелких автоаварий. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в республиканском УГИБДД.- Госавтоинспекция обращает внимание водителей на сложные погодные условия на автодорогах республики. Снегопад и сильный ветер ухудшают видимость, а также снижается коэффициент сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и выбирайте безопасную скорость движения, - призывают дорожные полицейские.По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 12 марта по южной половине республики ожидаются снегопады, местами ветер до 15-17 м/с, позёмка. На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.