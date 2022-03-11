Из-за непогоды в Бурятии выросло число аварий

В республике продолжаются снегопады и сильный ветер
В Бурятии за последние два дня в два раза увеличилось число мелких автоаварий. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в республиканском УГИБДД.
- Госавтоинспекция обращает внимание водителей на сложные погодные условия на автодорогах республики. Снегопад и сильный ветер ухудшают видимость, а также снижается коэффициент сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и выбирайте безопасную скорость движения, - призывают дорожные полицейские.
По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 12 марта по южной половине республики ожидаются снегопады, местами ветер до 15-17 м/с, позёмка. На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.
В республике продолжаются снегопады и сильный ветер
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