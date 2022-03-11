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Житель Бурятии убил знакомого ударами ножа в пах

Житель Бурятии убил знакомого ударами ножа в пах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель пригорода Улан-Удэ ответит за убийство в новогодние праздники

57-летний житель Иволгинского района Бурятии предстанет перед судом за убийство знакомого в новогодние праздники. Об этом деле рассказали в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, всё произошло 1 января 2022 года. Днём мужчине позвонил знакомый и позвал в гости в улус Хойтобэе, чтобы отметить праздник. Встретившись, мужчины стали распивать спиртные напитки. Вечером пьяные приятели поссорились из-за пустяка. Хозяин дома несколько раз ударил гостя кочергой по голове и телу.

После этого потасовка прекратилась. Однако спустя несколько минут избитый мужчина внезапно схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь и в область паха противнику.

Раненый мужчина скончался на месте происшествия. Убийца не пытался скрыться и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

убийство

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