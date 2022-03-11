Изъятое оружие и патроны уничтожат
Житель города Зима осуждён за незаконные сбыт и хранение огнестрельного оружия. Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Летом 2021 год обвиняемый сбыл почти 80 патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного оружия. Кроме того, по месту его жительства изъяты два ружья, а также 155 патронов для боевого и гражданского оружия.
Суд назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с обязанностью не выезжать за пределы Зиминского района и не изменять место жительства, без согласия специализированного надзорного органа.
Изъятое оружие, составные части и боеприпасы будут уничтожены.
Жителя Иркутской области осудили за продажу 80 патронов
Происшествия, Фото:
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