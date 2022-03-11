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Житель Бурятии погиб, получив страшные ожоги при растопке печи

Житель Бурятии погиб, получив страшные ожоги при растопке печи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил ожоги 80% тела

10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района Бурятии мужчина погиб, получив тяжелейшие ожоги во время растопки печи.

Для розжига он применил легковоспламеняющуюся жидкость, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Что именно это за жидкость, не уточняется, но к таким, например, относятся бензин, керосин, растворители и пр.

Мужчина получил термический ожог лица, а также ожоги рук, ног и тела. У него были ожоги 80% тела, сообщается в группе «Хоринск-инфо».

Когда на место приехала «скорая», пострадавший был без сознания. На нём затушили горящую одежду и срочно доставили в Хоринскую центральную районную больницу.

Спасти мужчину не удалось, от полученных повреждений он скончался.

На место выезжала оперативно-следственная группа.

пожар смерть

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