Мужчина получил ожоги 80% тела
10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района Бурятии мужчина погиб, получив тяжелейшие ожоги во время растопки печи.
Для розжига он применил легковоспламеняющуюся жидкость, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Что именно это за жидкость, не уточняется, но к таким, например, относятся бензин, керосин, растворители и пр.
Мужчина получил термический ожог лица, а также ожоги рук, ног и тела. У него были ожоги 80% тела, сообщается в группе «Хоринск-инфо».
Когда на место приехала «скорая», пострадавший был без сознания. На нём затушили горящую одежду и срочно доставили в Хоринскую центральную районную больницу.
Спасти мужчину не удалось, от полученных повреждений он скончался.
На место выезжала оперативно-следственная группа.
Житель Бурятии погиб, получив страшные ожоги при растопке печи
Происшествия, Фото:
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