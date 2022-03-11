Житель Бурятии погиб, получив страшные ожоги при растопке печи

Мужчина получил ожоги 80% тела



10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района Бурятии мужчина погиб, получив тяжелейшие ожоги во время растопки печи.



Для розжига он применил легковоспламеняющуюся жидкость, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Что именно это за жидкость, не уточняется, но к таким, например, относятся бензин, керосин, растворители и пр.



Мужчина получил термический ожог лица, а также ожоги рук, ног и тела. У него были ожоги 80% тела, сообщается в группе «Хоринск-инфо».



Когда на место приехала «скорая», пострадавший был без сознания. На нём затушили горящую одежду и срочно доставили в Хоринскую центральную районную больницу.



Спасти мужчину не удалось, от полученных повреждений он скончался.



На место выезжала оперативно-следственная группа.



