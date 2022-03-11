В Улан-Удэ студент тайком оформил микрозайм на преподавателя

Студент воспользовался фотографией паспорта педагога



Вечером 9 марта в Улан-Удэ в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась преподаватель техникума. Женщина рассказала полицейским, что ей звонят из агентства по взысканию задолженности. Однако никакой кредит она не оформляла и долгов не имеет.



Выяснилось, что в октябре 2021 года на её имя был онлайн оформлен микрозайм в размере 10 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили и задержали того, кто это сделал. Мошенником оказался 17-летний студент третьего курса.



- Выяснилось, что преподаватель, собирая для обучения необходимую анкетную информацию со студентов, сфотографировала свой паспорт и отправила в качестве примера в группу в мессенджере для учащихся. Молодой человек решил этим воспользоваться и с помощью персональных данных педагога оформил микрозайм, указав при этом для подтверждения заявки свои номер телефона и данные банковской карты. Пять тысяч рублей он потратил, а на оставшиеся средства приобрёл интернет-игру, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования.



Кроме того, несовершеннолетний будет поставлен на профилактический учёт в ПДН.



