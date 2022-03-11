В Иркутской области раскрыли кражу оборудования для майнинга





Из дома жителя посёлка Бохан в Иркутской области неизвестные украли оборудование для майнинга криптовалюты в количестве пяти штук. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Шелехов и житель посёлка Бохан в возрасте 32 и 34 лет.Подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что наблюдали за тем, когда собственник дома уедет на работу. В его отсутствие воры залезли в дом, взломав окно. Они обесточили оборудование и вывезли его на автомобиле.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других – подписка о невыезде и надлежащем поведении.