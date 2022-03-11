Кража произошла из-за небдительной дочери пожилой женщины
2 марта 86-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже с её банковского счёта 28 тысяч рублей. Пропажу средств бабушка обнаружила, когда не смогла оплатить безналичным способом покупки в магазине.
Полицейские выяснили, что пожилая женщину никому не передавала карту. Но при этом она временно отдала телефон своей дочери, а к номеру привязана карта.
- В течение нескольких дней дочь, проживающая вместе с матерью и семьей, не ночевала дома, распивая спиртное у подруги. Там телефоном и воспользовался злоумышленник – 31-летний сожитель её приятельницы. Незаметно для гостьи он через «мобильный банк» переводил на счёт гражданской жены, обналичивал и тратил чужие деньги. Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемый нигде не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ раскрыли кражу денег со счёта 86-летней бабушки
Происшествия, Фото:
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