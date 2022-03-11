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В Улан-Удэ раскрыли кражу денег со счёта 86-летней бабушки

В Улан-Удэ раскрыли кражу денег со счёта 86-летней бабушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла из-за небдительной дочери пожилой женщины

2 марта 86-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже с её банковского счёта 28 тысяч рублей. Пропажу средств бабушка обнаружила, когда не смогла оплатить безналичным способом покупки в магазине.

Полицейские выяснили, что пожилая женщину никому не передавала карту. Но при этом она временно отдала телефон своей дочери, а к номеру привязана карта.

- В течение нескольких дней дочь, проживающая вместе с матерью и семьей, не ночевала дома, распивая спиртное у подруги. Там телефоном и воспользовался злоумышленник – 31-летний сожитель её приятельницы. Незаметно для гостьи он через «мобильный банк» переводил на счёт гражданской жены, обналичивал и тратил чужие деньги. Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемый нигде не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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