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В Улан-Удэ неизвестный порезал сиденья в автобусе

В Улан-Удэ неизвестный порезал сиденья в автобусе
Происшествия,  Фото:uu_news
Вандал резал сиденья вдоль и поперёк

В паблике uu_news опубликовали фотографию порезанных сидений в улан-удэнском автобусе. Судя по фото, неизвестный вандал оставил после себя крупные порезы.

«Городской маршрут, пассажир какой-то порезал все сиденья. Зачем так относиться к общественному транспорту?» - написал автор поста.



В комментариях пользователи обсуждают мотивы вандала. Одни считают, что это могли быть дети, а другие – что это люди, у которых началось «весеннее обострение».

«Все беды от безделья», «Весна пришла обострение», «Весеннее обострение», «Детишки по-любому», «Видимо дома всё так портит втихаря», «Ужас, что за люди такие», «Это люди, которые ничего не имеют, всем не довольны, умеют делать только пакости. И ничего в жизни не достигнут».

Другие же считают, что на такое способны люди с психическими расстройствами:

«Явно, что человек болен», «Не здоровый человек», «Человечек деформированный, воспитание ни к черту».

Однако все согласны с тем, что виновных должны поймать и наказать.

«Наказать, пусть все восстанавливает!», «Нужно наказать и заставить восстановить хулигана», «Просматривайте записи с камер наблюдения в автобусе. Таких наказывать надо», - призывают пользователи.

Один из пользователей во избежание таких казусов и вовсе предложил такие сиденья с обивкой заменить на пластиковые.

вандализм общественный транспорт

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