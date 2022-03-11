В Улан-Удэ неизвестный порезал сиденья в автобусе









В паблике uu_news опубликовали фотографию порезанных сидений в улан-удэнском автобусе. Судя по фото, неизвестный вандал оставил после себя крупные порезы.«Городской маршрут, пассажир какой-то порезал все сиденья. Зачем так относиться к общественному транспорту?» - написал автор поста.В комментариях пользователи обсуждают мотивы вандала. Одни считают, что это могли быть дети, а другие – что это люди, у которых началось «весеннее обострение».«Все беды от безделья», «Весна пришла обострение», «Весеннее обострение», «Детишки по-любому», «Видимо дома всё так портит втихаря», «Ужас, что за люди такие», «Это люди, которые ничего не имеют, всем не довольны, умеют делать только пакости. И ничего в жизни не достигнут».Другие же считают, что на такое способны люди с психическими расстройствами:«Явно, что человек болен», «Не здоровый человек», «Человечек деформированный, воспитание ни к черту».Однако все согласны с тем, что виновных должны поймать и наказать.«Наказать, пусть все восстанавливает!», «Нужно наказать и заставить восстановить хулигана», «Просматривайте записи с камер наблюдения в автобусе. Таких наказывать надо», - призывают пользователи.Один из пользователей во избежание таких казусов и вовсе предложил такие сиденья с обивкой заменить на пластиковые.