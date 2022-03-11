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В Улан-Удэ водитель «Хонды» сбила пешехода

В Улан-Удэ водитель «Хонды» сбила пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадал 61-летний мужчина

Утром 10 марта на улице Медицинская в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Под колёса попал 61-летний мужчина.

- 54-летняя водитель автомобиля «Хонда», следуя по улице Медицинская в районе дома № 65, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на пешехода 1960 года рождения. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С начала года сотрудники ГИБДД к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли уже 606 пешеходов.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 10 марта на улице Туполева водитель «Тойоты» сбил 14-летнюю девочку на «зебре».

9 марта в центре Улан-Удэ пьяный мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колёса микроавтобуса.

6 марта в селе Кырен Тункинского района погибла 15-летняя девочка. Её насмерть сбил водитель автомобиля «Тойота Ипсум», выехавший на тротуар.


ДТП

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