Пожар произошёл ночью
9 марта в Мухоршибири ночью загорелся нежилой дом.
- На ликвидацию пожара потребовалось около 23 минут. В результате пожара дом выгорел полностью на площади 35 кв.м. Известно, что в дом имелся свободный доступ посторонних лиц. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии неизвестные спалили дом
Происшествия, Фото:
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