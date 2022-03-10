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В Бурятии неизвестные спалили дом

В Бурятии неизвестные спалили дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл ночью

9 марта в Мухоршибири ночью загорелся нежилой дом.

- На ликвидацию пожара потребовалось около 23 минут. В результате пожара дом выгорел полностью на площади 35 кв.м. Известно, что в дом имелся свободный доступ посторонних лиц. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

пожар

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