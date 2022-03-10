 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

На Байкале автомобиль частично провалился под лёд

Происшествия, 
В районе мысов Зундук, Хобой на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы

9 марта в 12 километрах от мыса Зундук на озере Байкал в ледяном нажиме (щели, края которой нажаты друг на друга, из-за чего над щелью лежит торос – ред.) передними колёсами застрял легковой автомобиль.

В автомобиле находились водитель и два пассажира.

К месту происшествия выдвинулась группа спасателей Сахюртинского поисково-спасательного подразделения на вездеходе «Трэкол».

Людей в удовлетворительном состоянии спасли и отвезли в деревню Курма, где передали родственникам. Пострадавших нет.

- С наступлением весеннего периода, когда резкие перепады температур и солнечная активность неблагоприятно влияют на структуру льда, обстановка на Байкале меняется ежедневно. В районе мысов Зундук, Хобой на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы. Эти явления необратимы, они характерны для начальной стадии разрушения льда. Соответственно, выезд и выход на такой лёд смертельно опасны, - рассказал старший госинспектор Маломорского инспекторского участка Сергей Шагунов.

Водителя, выехавшего на лёд вне ледовой переправы, привлекут к административной ответственности за нарушение «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области».

За это нарушение грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей для физических лиц, на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей, на юридических – от 20 до 50 тысяч.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области

Байкал провалы под лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале автомобиль частично провалился под лёд
Происшествия, 10.03.2022
В районе мысов Зундук, Хобой на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы
В Иркутской области горели СТО и соседнее кафе
В Иркутской области горели СТО и соседнее кафе
Происшествия, 10.03.2022
Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров
К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт
К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт
Происшествия, 10.03.2022
По информации человека, запросившего помощь спасателей, есть погибший
В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
Происшествия, 10.03.2022
Девочку доставили в больницу 
В Улан-Удэ покусанный алабаем мужчина добивается компенсации
В Улан-Удэ покусанный алабаем мужчина добивается компенсации
Происшествия, 10.03.2022
Владелец собаки, напавшей на человека, дал деньги лишь на новую куртку  
Жители Бурятии обманули банки и кредиторов на четыре миллиона
Жители Бурятии обманули банки и кредиторов на четыре миллиона
Происшествия, 10.03.2022
За год возбудили более 60 таких уголовных дел
В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива
В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива
Происшествия, 10.03.2022
Молодой человек продал запасы чужого дизельного топлива незнакомцу
В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка
В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка
Происшествия, 10.03.2022
Мужчина воровал 8 марта, чтобы сделать подарок
В Бурятии воровку отправили в колонию
В Бурятии воровку отправили в колонию
Происшествия, 10.03.2022
Женщина украла деньги со счёта пенсионерки
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, предстанет перед судом
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, предстанет перед судом
Происшествия, 10.03.2022
Водитель насмерть сбил катавшегося на велосипеде ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^