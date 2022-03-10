На Байкале автомобиль частично провалился под лёд

В районе мысов Зундук, Хобой на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы
9 марта в 12 километрах от мыса Зундук на озере Байкал в ледяном нажиме (щели, края которой нажаты друг на друга, из-за чего над щелью лежит торос – ред.) передними колёсами застрял легковой автомобиль.
В автомобиле находились водитель и два пассажира.
К месту происшествия выдвинулась группа спасателей Сахюртинского поисково-спасательного подразделения на вездеходе «Трэкол».
Людей в удовлетворительном состоянии спасли и отвезли в деревню Курма, где передали родственникам. Пострадавших нет.
- С наступлением весеннего периода, когда резкие перепады температур и солнечная активность неблагоприятно влияют на структуру льда, обстановка на Байкале меняется ежедневно. В районе мысов Зундук, Хобой на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы. Эти явления необратимы, они характерны для начальной стадии разрушения льда. Соответственно, выезд и выход на такой лёд смертельно опасны, - рассказал старший госинспектор Маломорского инспекторского участка Сергей Шагунов.
Водителя, выехавшего на лёд вне ледовой переправы, привлекут к административной ответственности за нарушение «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области».
За это нарушение грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей для физических лиц, на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей, на юридических – от 20 до 50 тысяч.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
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