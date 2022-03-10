Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров
10 марта произошло возгорание СТО Shell и соседнего кафе на Усть-Илимском шоссе в городе Усть-Илимск. Сообщение о пожаре поступило в 12:36, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
До прибытия пожарных из автосервиса и кафе самостоятельно выбежали 10 человек. Также горел утеплитель под обшивкой на кровле здания. Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работали пять единиц техники и 17 человек. Причина пожара устанавливается.
В Иркутской области горели СТО и соседнее кафе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цыбикжапу Бадмаеву было 24 года
По информации человека, запросившего помощь спасателей, есть погибший
Девочку доставили в больницу
Владелец собаки, напавшей на человека, дал деньги лишь на новую куртку
За год возбудили более 60 таких уголовных дел
Молодой человек продал запасы чужого дизельного топлива незнакомцу
Мужчина воровал 8 марта, чтобы сделать подарок
Возбуждено уголовное дело
Омуль мужчина ловил во время нереста
Молодого человека задержали стражи порядка
Женщина украла деньги со счёта пенсионерки
Водитель насмерть сбил катавшегося на велосипеде ребёнка
Пешеход переходил в неположенном месте
Мужчинам грозит длительное лишение свободы
Неполадки устранили за полтора часа