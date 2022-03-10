В Иркутской области горели СТО и соседнее кафе

Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров



10 марта произошло возгорание СТО Shell и соседнего кафе на Усть-Илимском шоссе в городе Усть-Илимск. Сообщение о пожаре поступило в 12:36, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



До прибытия пожарных из автосервиса и кафе самостоятельно выбежали 10 человек. Также горел утеплитель под обшивкой на кровле здания. Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров. Пострадавших нет.



На месте работали пять единиц техники и 17 человек. Причина пожара устанавливается.

