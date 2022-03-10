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В Иркутской области горели СТО и соседнее кафе

В Иркутской области горели СТО и соседнее кафе
Происшествия,  Фото:incident_ui
Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров

10 марта произошло возгорание СТО Shell и соседнего кафе на Усть-Илимском шоссе в городе Усть-Илимск. Сообщение о пожаре поступило в 12:36, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

До прибытия пожарных из автосервиса и кафе самостоятельно выбежали 10 человек. Также горел утеплитель под обшивкой на кровле здания. Примерная площадь возгорания составила сто квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работали пять единиц техники и 17 человек. Причина пожара устанавливается.
пожар

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