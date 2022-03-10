В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу

Девочку доставили в больницу
Сегодня днём, 10 марта, в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала 14-летняя девочка.
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Туполева, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку.
- В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена для осмотра в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 марта в селе Кырен Тункинского погибла 15-летняя девочка.
Её насмерть сбил водитель автомобиля «Тойота Ипсум», выехавший на тротуар.
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