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В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу

В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девочку доставили в больницу

Сегодня днём, 10 марта, в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала 14-летняя девочка.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Туполева, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку.

- В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена для осмотра в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 марта в селе Кырен Тункинского погибла 15-летняя девочка. Её насмерть сбил водитель автомобиля «Тойота Ипсум», выехавший на тротуар.

ДТП

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