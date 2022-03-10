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В Улан-Удэ покусанный алабаем мужчина добивается компенсации

В Улан-Удэ покусанный алабаем мужчина добивается компенсации
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Владелец собаки, напавшей на человека, дал деньги лишь на новую куртку

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в январе домашний алабай напал на гражданина Узбекистана. Произошло это на улице Домостроительная, недалеко от базы. Пёс напал на прохожего, повалил на землю, кусал и таскал за ногу. Мужчина получил рваные глубокие раны обеих ног, а также левой руки.

На владельца собаки ранее составили два протокола об административных правонарушениях. Теперь ему предстоит выплатить штраф за нарушение правил выгула домашних животных в размере трёх тысяч рублей и за допущение нападения домашнего животного на человека – в пять тысяч (максимальный размер).

В свою очередь, пострадавший добивается адекватной компенсации от владельца собаки. Недавно жалоба поступила в адрес уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

- Алабай нанёс серьезный вред здоровью пострадавшему мужчине. Кроме того, в негодность пришла его верхняя зимняя одежда, мужчине пришлось потратиться на такси до медицинского учреждения, чтобы получить необходимую помощь и на медикаменты. Всё это вылилось для него в дополнительные денежные расходы. К тому же, пострадавший мужчина вынужденно остался без работы и соответственно, без средств к существованию. В свою очередь, владелец, допустивший нарушение правил выгула домашних животных, ограничился выплатой пяти тысяч рублей на приобретение новой куртки, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмен.

В целях защиты прав пострадавшего Юлия Жамбалова направила письмо в адрес министерства внутренних дел по Бурятии и администрации Улан-Удэ.

собаки

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