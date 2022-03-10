Жители Бурятии обманули банки и кредиторов на четыре миллиона

За год возбудили более 60 таких уголовных дел



В 2021 году в Бурятии возбудили 66 уголовных дел о мошенничествах в сфере кредитования. Общий ущерб, причинённый гражданам и кредитным организациям, составил около четырёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, например, попался 43-летний житель Закаменска. Он обратился в банк, желая взять потребительский кредит на сумму 286 тысяч рублей. При этом мужчина соврал о месте своей работы, чтобы получить кредит. На самом деле изначально погашать его он и не собирался.



В итоге суд назначил мошеннику 200 часов обязательных работ.



А 23-летний житель Северобайкальска и вовсе обманул родную мать. Безработный парень взял её паспорт и оформил от её имени кредит на сайте. При этом счёт для перевода денег указал свой.



В итоге было возбуждено уголовное дело. «Вину злоумышленник признал полностью, в содеянном раскаялся, ущерб погасил в полном объёме», - уточнили в полиции.



- Хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений влечёт уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырёх месяцев, - предупредили в МВД по Бурятии.



