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В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива

В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек продал запасы чужого дизельного топлива незнакомцу

19 января в полицию обратилась 47-летняя жительница села Багдарин. Она сообщила, что ещё летом у неё украли 1700 литров разлитого по бочкам дизельного топлива. Металлические бочки с ГСМ стояли на заднем дворе. Ущерб женщина оценила в 81,5 тысячи рублей.

Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 20-летний местный житель.

- По словам молодого человека, зная о бочках с дизелем, он решил похитить топливо. Для этого он связался с занимавшимся скупкой горюче-смазочных материалов мужчиной, чей номер нашёл в Интернете. Ближе к ночи покупатель приехал в Багдарин и с помощью насоса перелил в автоцистерну топливо, заплатив подозреваемому около 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На счету 20-летнего сельчанина пять судимостей за угоны транспорта и кражи, начиная с 2017 года. Он нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».


кража

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