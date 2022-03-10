В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива

Молодой человек продал запасы чужого дизельного топлива незнакомцу



19 января в полицию обратилась 47-летняя жительница села Багдарин. Она сообщила, что ещё летом у неё украли 1700 литров разлитого по бочкам дизельного топлива. Металлические бочки с ГСМ стояли на заднем дворе. Ущерб женщина оценила в 81,5 тысячи рублей.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 20-летний местный житель.



- По словам молодого человека, зная о бочках с дизелем, он решил похитить топливо. Для этого он связался с занимавшимся скупкой горюче-смазочных материалов мужчиной, чей номер нашёл в Интернете. Ближе к ночи покупатель приехал в Багдарин и с помощью насоса перелил в автоцистерну топливо, заплатив подозреваемому около 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На счету 20-летнего сельчанина пять судимостей за угоны транспорта и кражи, начиная с 2017 года. Он нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».





